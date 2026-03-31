Luna, dodici astronauti hanno messo piede sul nostro satellite finora: ecco chi sono

Nel novembre dello stesso anno è stata la volta di Apollo 12, la seconda missione diretta verso la Luna, guidata dal comandante Pete Conrad. Arruolatosi nella Marina degli Stati Uniti nel 1953 dopo essersi laureato all'Università di Princeton, Conrad aveva seguito l'addestramento come pilota collaudatore e istruttore di volo. Nel 1962 era stato selezionato come membro del secondo gruppo di astronauti della Nasa: da allora ha partecipato a due missioni Gemini e, successivamente, ha guidato l'Apollo 12, il secondo allunaggio. Lanciato verso la stazione spaziale Skylab nel 1973, lui e i suoi due compagni di equipaggio effettuarono prima delle riparazioni al laboratorio orbitante per evitare il surriscaldamento, prima di poter completare il lavoro sperimentale previsto per la loro missione Skylab 2. Noto per la sua personalità allegra e scherzosa, non appena mise piede sulla superficie lunare, Conrad esclamò: "Evviva! Cavolo, quello sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è un passo enorme!".



Sull'Apollo 12 c'era anche Alan Bean, l'altro "Moon Walker" del secondo allunaggio. Bean aveva comandato il secondo equipaggio dello Skylab e poi, dopo 18 anni come astronauta, si era dimesso per dedicarsi alla pittura dei mondi e dei panorami straordinari che aveva visto. Insieme al comandante della missione Pete Conrad, esplorò l'Oceano delle Tempeste lunare e allestì diversi esperimenti alimentati da un piccolo generatore nucleare.



L'Apollo 14 segna un altro traguardo per Shepard Non poteva mancare, tra gli uomini che hanno lasciato (letteralmente) un segno sulla Luna, il primo statunitense ad aver mai varcato l'orbita terrestre: Alan B. Shepard Jr. ha toccato il suolo lunare con la missione Apollo 14 nel febbraio del 1971. Il contrammiraglio fu uno degli astronauti del programma Mercury selezionati dalla Nasa nell'aprile del 1959 e detiene il primato di essere stato il primo americano a viaggiare nello Spazio. Il 5 maggio 1961, a bordo della navicella Freedom 7, venne lanciato da un razzo Redstone per un volo suborbitale a traiettoria balistica, che lo portò a un'altitudine di 116 miglia terrestri e a un punto di atterraggio a 302 miglia terrestri lungo il poligono missilistico atlantico. Fu l'unico astronauta del programma Mercury a raggiungere la Luna.