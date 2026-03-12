Tornare sulla Luna è sempre più difficile per la Nasa: ecco perché

L'Ispettorato osserva che, per il programma Artemis, la probabilità di perdere l'equipaggio si aggira tra una su trenta e una su quaranta. A titolo di paragone, per il programma Apollo era di circa una su dieci, mentre per le missioni che hanno usato lo Space Shuttle il rischio era molto più basso, di una probabilità su settanta. Il rapporto evidenzia le enormi difficoltà dovute al dover rifornire i veicoli in orbita: entrambe le aziende coinvolte, infatti, sia SpaceX con lo Starship Hls che Blue Origin con il Blue Moon, hanno scelto questo approccio. Tuttavia, un rifornimento orbitale di questa portata non è mai stato tentato prima.



Anche il sito scelto per l'allunaggio, il polo Sud lunare, pone molte sfide. In quella regione si incontrano pendenze del terreno che possono arrivare a venti gradi e che rischierebbero di far ribaltare i veicoli. Ciò anche a causa dell'altezza dei due lander: per fare un confronto, i moduli lunari delle missioni Apollo erano alti la metà del Blue Moon e sette volte meno dello Starship Hls. Inoltre, mentre gli astronauti a bordo del lander della Blue Origin potranno usare le scalette per scendere sulla superficie lunare, l'equipaggio che si troverà sul veicolo di SpaceX dovrà utilizzare un ascensore esterno. L'Ispettorato ritiene che questo aspetto meriti maggiore attenzione, perché se l'ascensore dovesse incontrare un guasto, non ci sarebbe altro modo per gli astronauti per scendere sulla Luna o, peggio, per risalire a bordo del veicolo.