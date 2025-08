La Nasa vuole costruire un reattore nucleare sulla Luna: ecco perché

Il reattore lunare servirà a garantire una fonte di energia continua, affidabile e indipendente dai cicli di luce solare o dalle condizioni ambientali estreme del suolo lunare. Questo tipo di alimentazione sarà cruciale per supportare habitat permanenti, apparecchiature scientifiche e, in prospettiva, anche processi industriali in situ come la produzione di ossigeno o l'estrazione di risorse. Un reattore da 100 kW è considerato sufficiente per alimentare una base con quattro astronauti per almeno dieci anni, secondo i documenti tecnici condivisi in precedenza dal DOE. L'iniziativa mira a stabilire un modello replicabile anche in altri contesti, come missioni su Marte o impieghi terrestri in zone isolate o soggette a disastri.