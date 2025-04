Marte, trovata la prova che il Pianeta Rosso era abitabile

Il dato è stata una sorpresa per i ricercatori perché le misure fatte dai satelliti nell'orbita marziana non avevano mai rilevato la presenza di carbonati in quell'area. Gli autori della ricerca ritengono perciò che la siderite si sia formata in seguito a reazioni avvenute fra l'acqua e la roccia e a processi di evaporazione, indicando che la CO₂ dell'atmosfera sia stata catturata nelle rocce sedimentarie. Queste ultime sono così diventate quello che i ricercatori definiscono "un grande archivio dell'antica atmosfera di Marte".