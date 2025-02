Perché Marte è rosso? Svelato il segreto del colore

Gli strumenti a bordo degli orbiter e dei rover hanno fornito dati dettagliati della superficie polverosa del pianeta. Questi risultati sono stati quindi confrontati con esperimenti di laboratorio nei quali è stato testato il modo in cui la luce interagisce con particelle di ferridrite e altri minerali in condizioni simili a quelle presenti su Marte. Per rendere la simulazione più realistica, i ricercatori hanno ricreato la polvere marziana utilizzando una macchina che ha permesso di ottenere granelli grandi appena un centesimo di un capello umano. I campioni di polvere sono stati analizzati usando le stesse tecniche delle sonde e dei rover in modo da effettuare un confronto diretto, e i risultati hanno dimostrato che la ferridrite mescolata al basalto genera lo spettro più simile a quelli osservati dalle missioni spaziali. La conferma definitiva potrà arrivare solo quando saranno riportati sulla Terra i campioni di suolo marziano che sta raccogliendo il rover Perseverance.