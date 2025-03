C'è acqua liquida su Marte? Scoperto un raro fenomeno sul Pianeta Rosso

“Sia pure per brevi periodi nei primi giorni della primavera marziana e in occasione delle folate di vento, ogni anno su questa duna può comparire acqua in condizioni atmosferiche di temperatura e pressione che consentono la sua comparsa transitoria allo stato liquido”, dice Nardi. Sulla cima della duna, infatti, ci sono solchi che potrebbero essere dovuti alla presenza di vapore che condensa: “Quando i canali restano in penombra si osservano tracce di umidità assorbita dalla sabbia. Viceversa, quando un canale svolta in direzione della luce, si assiste all’immediata evaporazione dell’acqua che si era conservata liquida fino a quel punto”, aggiunge lo studioso.