Su Giove piove "granita": ci sono tempeste fatte di acqua e ammoniaca

Per decenni gli astronomi hanno pensato che l'atmosfera di Giove fosse più o meno uniforme, e che dunque ciò che si osserva sulla superficie esterna fosse valido anche per gli strati più profondi. Ora, però, i dati raccolti dai ricercatori guidati da Chris Moeckel indicano che questa idea è sbagliata. I risultati mostrano, infatti, una inspiegabile carenza di ammoniaca negli strati superiori dell'atmosfera gioviana: deve quindi essere in atto un meccanismo che porta questa sostanza più in basso. Secondo gli autori dello studio, l'unica spiegazione possibile compatibile con le osservazioni è quella delle tempeste di "granita". In base a questa teoria, le forti correnti ascensionali che si sviluppano durante le tempeste possono sollevare minuscole particelle di ghiaccio ben al di sopra delle nuvole, a oltre 60 chilometri di altezza. Qui il ghiaccio si mescola con i vapori di ammoniaca che agisce come un antigelo, riducendo il ghiaccio in poltiglia. Queste particelle di ghiaccio semi-sciolto e ammoniaca diventano man mano sempre più grandi, finché il loro peso non le trascina in profondità nell'atmosfera, portando con sé l'ammoniaca.