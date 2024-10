Europa Clipper, parte la missione della Nasa verso la luna di Giove

La missione con un costo di 5 miliardi prevede di raggiungere Europa nel 2030 e studiarla da vicino eseguendo circa 50 sorvoli ravvicinati. Essa è pensata per durare almeno 10 anni di cui i primi 5 anni e mezzo impegnati in un viaggio di circa 3 miliardi di chilometri durante il quale sorvolerà Marte e Terra per riceverne una spinta e che si concluderà nel 2030 raggiungendo l'orbita di Giove. A quel punto Europa Clipper inizierà a compiere una lunga serie di passaggi ravvicinati di Europa per osservare in maniera ravvicinata lo spesso strato di ghiaccio che l'avvolge e che sembra custodire un grande oceano di acqua liquida che potrebbe ospitare forme di vita.