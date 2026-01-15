Spazio, rientro anticipato per la Crew-11: è la prima evacuazione medica della Nasa

La Crew-11 è una missione partita ad agosto con equipaggio realizzata nell’ambito del Commercial Crew Program della Nasa, che affida a SpaceX il trasporto degli astronauti da e verso la ISS. L’equipaggio aveva il compito di condurre esperimenti scientifici, attività di manutenzione della stazione e test tecnologici fondamentali per le future missioni spaziali, comprese quelle di lunga durata. Nonostante la conclusione anticipata, la Nasa ha fatto sapere che gran parte degli obiettivi programmati è stata comunque portata a termine. Secondo il calendario iniziale la missione avrebbe dovuto concludersi alla fine di febbraio. Sulla Stazione spaziale internazionale restano ora tre astronauti, in attesa dell’arrivo dell’equipaggio successivo. La partenza della Crew-12 è stata accelerata, ma non è prevista prima del 15 febbraio, il tempo necessario per completare le ultime fasi di addestramento.