L’astronauta ha un problema di salute, la Nasa interrompe la missione

"È la prima volta che effettuiamo un'evacuazione medica controllata dal veicolo", ha affermato Amit Kshatriya, amministratore associato della Nasa. "Ciò che conta per noi è l'intero equipaggio, e non vogliamo fare nulla, data la natura della condizione, che possa comportare ulteriori rischi per l'equipaggio discostandoci dalle nostre normali procedure". L'equipaggio della missione Crew 11 comprende il comandante Zena Cardman e Mike Fincke della Nasa, il cosmonauta russo Oleg Platonov e il giapponese Kimiya Yui. I quattro sono partiti per la Iss nell'agosto scorso, e sarebbero dovuti rientrare verso la fine del prossimo febbraio, dopo l'arrivo dell'equipaggio della Crew 12 la cui partenza era prevista per il 15 febbraio.