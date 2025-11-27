Trovate per la prima volta tracce di fulmini su Marte

Fulmini e attività elettrica del tutto simili a quel che vediamo facilmente sul nostro pianeta sono stati osservati più volte su Giove e Saturno mentre su Marte, nonostante esistano tutte le condizioni necessarie, non sono mai stati osservati. A rendere realistica la possibilità che ci siano fulmini su Marte è la presenza di grandi quantità di polveri e sabbia uniti alla presenza di forti venti che possono generare vere e proprie tempeste. Proprio lo sfregamento delle polveri è una delle cause, sulla Terra, dell'elettrificazione dell'aria e di conseguenza la generazione di fulmini di cui però non si ha mai avuto alcuna testimonianza diretta su Marte.