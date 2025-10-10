Marte "spazzato" da vortici di polvere: tracciati più di mille in vent'anni

Il catalogo è stato pubblicato sulla rivista Science Advances dal gruppo di ricercatori guidato dall'Università svizzera di Berna e potrà essere molto utile per pianificare le future missioni sul Pianeta Rosso: ad esempio, permetterà di capire quanta polvere si può depositare sui pannelli solari dei rover, o che condizioni ci sono nei siti di atterraggio. I diavoli di polvere sono fenomeni meteorologici tipici dei territori desertici, che si sviluppano quando in cielo non ci sono nuvole: sono causati da un eccessivo surriscaldamento del suolo in presenza di bassa pressione atmosferica. Per riconoscere la loro presenza nelle immagini di Mars Express, in funzione dal 2004, ed ExoMars, attivo dal 2016, i ricercatori guidati da Valentin Bickel hanno addestrato una rete neurale artificiale, ottenendo così una mappa di 1.039 vortici.