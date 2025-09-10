Marte, trovati potenziali segnali di vita: molecole di carbonio nel cratere Jezero

Gli studiosi definiscono i materiali raccolti da Perseverance come "possibili biofirme". In un articolo pubblicato su Nature, gli autori precisano: "Queste rocce sono particolarmente interessanti perché contengono carbonio e minerali che potrebbero essersi formati in condizioni abitabili. Ma sono necessarie ulteriori conferme". Joel Hurowitz, primo autore dello studio e docente alla Stony Brook University, ha dichiarato: "Non possiamo dire di avere trovato la vita su Marte. Una delle possibili spiegazioni è la presenza di microbi antichi, ma esistono anche scenari alternativi non biologici".