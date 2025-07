Il più grande paracadute extraterrestre è pronto per l'atterraggio su Marte

"L'utilizzo di due paracadute ci permette di progettare un paracadute robusto e di medie dimensioni per decelerare la sonda a velocità supersonica e poi un paracadute molto più grande e leggero per la discesa finale," spiega John Underwood, ingegnere principale di Vorticity, l'azienda britannica incaricata della progettazione del paracadute e dell'analisi dei test. Il paracadute principale del primo stadio è largo 15 metri, simile a quello progettato per l'atterraggio della sonda Viking Mars della Nasa nel 1972. Invece il paracadute principale del secondo stadio è largo 35 metri ed è formato da una serie di anelli con spazi vuoti tra di loro. Questo sarà il più grande paracadute mai inviato su Marte o in qualsiasi altro luogo del Sistema Solare oltre alla Terra: realizzato con oltre 800 metri quadrati di tessuto e più di quattro chilometri di corda per le linee di sospensione, occorrono circa tre giorni per piegarlo all'interno della sua sacca. I paracadute sono realizzati in un tessuto molto leggero, con una densità di circa 40 grammi per metro quadro, circa la metà di un foglio di carta. La maggior parte del sistema di paracadute è stata progettata e costruita in Europa, compresi i componenti provenienti dai Paesi Bassi (i mortai da lancio), dall'Italia (i paracadute) e dalla Repubblica Ceca (il contenitore del paracadute).