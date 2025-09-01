Nel cuore di Marte scoperte tracce di antichissimi impatti

A riconoscere i frammenti degli impatti che sconvolsero il pianeta sono i dati della sonda InSight analizzati nello studio guidato dall'Imperial College di Londra e pubblicato sulla rivista Science. Appena formati, tutti i pianeti del Sistema Solare hanno avuto una fase molto turbolenta contraddistinta da violentissimi impatti con asteroidi e comete. Quegli eventi erano in grado di fondere gran parte della superficie dei pianeti, generando oceani di magma che gradualmente si solidificarono. I dati di InSight, la sonda della Nasa ideata per ascoltare le vibrazioni prodotte dai deboli terremoti marziani e operativa dal 2018 al 2022, hanno permesso di ricostruire in dettaglio le profondità marziane, scoprendo i segni degli impatti.