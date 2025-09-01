Nel cuore di Marte scoperte tracce di antichissimi impatti

A riconoscere questi frammenti di gigantesche collisioni avvenute circa 4,5 miliardi di anni fa sono i dati della sonda InSight analizzati in uno studio guidato dall'Imperial College di Londra
© Da video
Marte conserva al suo interno le tracce del suo passato violento, quello di gigantesche collisioni avvenute circa 4,5 miliardi di anni fa.
A riconoscere i frammenti degli impatti che sconvolsero il pianeta sono i dati della sonda InSight analizzati nello studio guidato dall'Imperial College di Londra e pubblicato sulla rivista Science. Appena formati, tutti i pianeti del Sistema Solare hanno avuto una fase molto turbolenta contraddistinta da violentissimi impatti con asteroidi e comete. Quegli eventi erano in grado di fondere gran parte della superficie dei pianeti, generando oceani di magma che gradualmente si solidificarono. I dati di InSight, la sonda della Nasa ideata per ascoltare le vibrazioni prodotte dai deboli terremoti marziani e operativa dal 2018 al 2022, hanno permesso di ricostruire in dettaglio le profondità marziane, scoprendo i segni degli impatti.
“Il fatto che riusciamo ancora a rilevarne le tracce dopo quattro miliardi e mezzo di anni dimostra quanto lentamente l'interno di Marte sia ‘ribollito’ da allora”, ha detto Constantinos Charalambous, che ha guidato lo studio. Secondo gli autori quegli antichi violenti impatti produssero una grande quantità di frammenti, alcuni molto grandi, che poi sprofondarono attraverso la crosta fusa fino al mantello, lo strato che divide il nucleo dalla crosta.
A rendere visibili quei frammenti ancora oggi sono le interferenze registrate nelle onde sismiche: “Quello che è successo su Marte è che, dopo quei primi eventi, la superficie si è solidificata in un coperchio ermetico che ha sigillato il mantello sottostante, intrappolando quelle antiche strutture caotiche, come una capsula del tempo planetaria”, ha concluso Charalambous. Fenomeno che invece non è visibile sulla Terra dove, a differenza di Marte, c’è una continua attività interna con i movimenti del mantello che riciclano continuamente la crosta terrestre, eliminando le tracce di quel passato.
Commenti (0)