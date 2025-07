New York, all'asta il più grande meteorite marziano caduto sulla Terra

Due le ricerche condotte e pubblicate dal team dell'ateneo fiorentino - sulla rivista Heritage e su Lunar and Planetary Science Conference - di cui hanno fatto parte con Pratesi, Annarita Franza e Xhonatan Shehaj. Gli studi sono stati condotti nell'ambito del Progetto Space It Up, partenariato esteso che si avvale del finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana e del Ministero dell'Università e della Ricerca, e a cui l'Ateneo fiorentino partecipa, insieme ad altre università, enti di ricerca e industrie, per affrontare le maggiori sfide scientifiche e tecnologiche nel campo dell'esplorazione spaziale.