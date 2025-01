Spazio, individuato un nuovo asteroide: potrebbe colpire la Terra nel 2032

"C'è solo un caso in cui un asteroide ha fatto registrare un pericolo di impatto più alto ed è stato quello di Apophis del quale nel 2004 è stata calcolata l'allarmante probabilità d'impatto, prevista per il 2029, del 2,7%, ossia di 1 su 37", ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. "Successive osservazioni permisero di definirne più precisamente la traiettoria e oggi sappiamo che il rischio è zero", ha aggiunto Masi.