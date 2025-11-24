Individuati 40mila asteroidi vicino alla Terra: 2mila potrebbero colpirci

Secondo la comunità scientifica, la stragrande maggioranza degli asteroidi più grandi, quelli che superano il chilometro di diametro e dunque i più pericolosi, è già stata trovata. L'attenzione, oggi, è invece rivolta agli asteroidi di medie dimensioni, tra cento e trecento metri: questi sono molto più difficili da individuare e si ritiene ne siano stati scoperti solo il 30% circa.