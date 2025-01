Spazio, nei campioni dell'asteroide Bennu ci sono i "mattoni" della vita

Nei campioni di Bennu sono stati scoperti 14 dei 20 amminoacidi presenti sulla Terra e tutte e cinque le basi, ossia le lettere dell'alfabeto della vita che si trovano nelle molecole di Dna e Rna. Sono inoltre stati scoperti sali minerali che si sono formati nel corpo celeste dal quale ha avuto origine Bennu, in seguito a un impatto, e che permettono di avere informazioni sulla chimica del Sistema Solare primitivo. Tutte queste scoperte sono state possibili perché i campioni di Bennu sono rimasti incontaminati in quanto, dal momento in cui sono stati prelevati dalla sonda Osiris-Rex non hanno subito alcuna alterazione nè dal contatto con l'atmosfera nè dal contatto con la Terra.