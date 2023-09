Arrivati sulla Terra i campioni dell'asteroide Bennu: ci sveleranno le origini del nostro sistema planetario

Leggi Anche La Nasa annuncia: una donna e tre uomini voleranno intorno alla Luna nel 2024

Le caratteristiche dei campioni I campioni a bordo della capsula sono anche i più grandi mai arrivati sulla Terra dai tempi delle missioni Apollo sulla Luna e i terzi prelevati da un asteroide, dopo quelli consegnati nel 2010 e nel 2020 dalle missioni giapponesi Hayabusa 1 e Hayabusa 2.

Capsula del tempo "E' una capsula del tempo", hanno detto gli esperti della Nasa, riferendosi alle lontane origini dei campioni di Bennu, un asteroide che appartiene a una delle famiglie più primitive, quella delle condriti carbonacee. "Una vera star": così ha definito l'asteroide Brian May, chitarrista dei Queen e astrofisico, nella lunga diretta trasmessa online dalla Nasa. Entusiasta dell'operazione l'amministratore capo della Nasa Bill Nelson, che dopo l'atterraggio ha detto: "Questa missione dimostra che la Nasa fa grandi cose. Cose che ci ispirano, cose che ci uniscono, cose che dimostrano che nulla è fuori dalla nostra portata".

Un viaggio cominciato nel 2016 Lanciata l'8 settembre 2016 da Cape Canaveral, la sonda Osiris Rex ha utilizzato nel suo lungo viaggio una speciale "bussola", il sensore di assetto stellare realizzato in Italia da Leonardo; è entrata in orbita intorno a Bennu nell'agosto 2018 e da allora per due anni ha rilevato dati e misure sulla superficie dell'asteroide. Il 20 ottobre 2020 la sonda è scesa sull'asteroide e ha raccolto i campioni da suolo, immagazzinandoli nella capsula. Il viaggio di rientro è iniziato nel 2021 e, dopo oltre due anni, alla distanza di 101mila chilometri dalla Terra, la sonda Osiris-Rex ha rilasciato la capsula perché proseguisse da sola il suo viaggio verso il deserto dello Utah, dove si trova la base Uttr (Utah Test and training range) del ministero della Difesa degli Stati Uniti.

L'ingresso nell'atmosfera Al momento dell'ingresso nell'atmosfera, la capsula aveva una velocità di oltre 43mila chilometri orari ed è riuscita a sopportare senza danni la temperatura altissima grazie al suo guscio, progettato per resistere a una situazione così estrema. Circa due minuti più tardi si è aperto il primo paracadute, che ha rallentato notevolmente la corsa e quando, in seguito, si è aperto il paracadute principale, la velocità si è ridotta a poco più di 17 chilometri, consentendo che la capsula atterrasse senza danni. Tra i primi a verificarlo sono stati gli ingegneri della Lockheed Martin, l'azienda che ha costruito la capsula: arrivati con gli elicotteri qualche minuto dopo l'atterraggio, si sono avvicinati protetti da maschere per i primi controlli sulla sicurezza.