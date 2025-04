La sonda Lucy della Nasa ha fotografato un asteroide dalla forma strana

Lucy ha fotografato l'asteroide quando ha raggiunto il punto di massimo avvicinamento il 20 aprile alle 19:51 ora italiana. Gli scatti mostrano un sasso cosmico più grande del previsto (lungo 8 chilometri e largo 3,5) e con due lobi uniti da un "collo" dalla forma insolita, che ricorda due coni gelati impilati. Le prime immagini ad alta risoluzione di Donaldjohanson, riprese dallo strumento di bordo L'Lorri, non mostrano ancora l'asteroide nella sua interezza: per avere un quadro più completo bisognerà attendere alcuni giorni per la trasmissione delle altre immagini raccolte durante il sorvolo.