Spazio, un asteroide potrebbe colpirci nel 2032 | Nasa: "1,5% di probabilità"

Il pericolo proviene dall’asteroide 2024YR4, scoperto lo scorso 27 dicembre dal telescopio Atlas in Cile. Stime preliminari indicavano una probabilità di impatto che era salita fino al 3,1%, ma analisi più accurate sulla traiettoria hanno dimezzato il pericolo, che è ora quasi simile all’1,38% stimato dall’Esa (Agenzia spaziale europea). Si tratta di calcoli che vengono via via calibrati considerando che si tratta di un corpo molto piccolo in termini astronomici e che si trova in questo momento a circa 85 milioni di chilometri dal nostro pianeta.