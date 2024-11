Asteroide punta la Terra: sarà il passaggio più ravvicinato fino al 2119

Quattro grandi asteroidi hanno salutato la Terra nell'arco di 12 ore giusto un mese fa, il 24 ottobre. Con diametri compresi tra 30 e 177 metri non hanno comportato alcun rischio di impatto per il nostro Pianeta, sebbene il più grande abbia avuto le dimensioni di un grattacielo e il potenziale per distruggere un'intera città in caso di collisione.