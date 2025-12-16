La cometa interstellare Atlas si "avvicinerà" verso la Terra: come e quando vederla

Scoperta il primo luglio dei telescopi Atlas che si trovano in Cile e denominata 3I/Atlas, è solo il terzo oggetto interstellare confermato ad aver attraversato il nostro Sistema Solare, dopo 1I/'Oumuamua nel 2017 e la cometa 2I/Borisov nel 2019. La sua traiettoria indica che arriva da molto lontano e che ora proseguirà il suo viaggio nello spazio interstellare. In questi mesi moltissimi osservatori, tra cui il telescopio spaziale Hubble e la sonda Juice della Nasa diretta verso Giove hanno catturato alcune immagini della cometa permettendo di analizzarne la composizione e il rilascio di molte molecole complesse, tra cui metanolo e acido cianidrico fondamentali anche per la vita. Il raggiungimento della minima distanza da noi sarà ora l'occasione di raccogliere il maggior numero di dati prima che la cometa ci saluti per sempre. Per osservarne il passaggio potrà bastare avere un buon binocolo o un telescopio amatoriale a patto di essere in zone con ottima visibilità notturna. Un transito che sarà anche visibile online grazie alla diretta streaming gratuito condotta dall'astrofisico Gianluca Masi con il Virtual Telescope Project a partire dalle 5:00 del mattino del 19 dicembre.