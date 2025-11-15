Il super telescopio scopre una nuova "fabbrica" di stelle

La galassia Y1 forma stelle a una velocità 180 volte superiore a quella della nostra Via Lattea. La scoperta, grazie ai dati del telescopio Alma, si deve a un team di ricerca internazionale, al quale partecipa la Scuola Normale di Pisa
Una vera e propria "fabbrica di stelle" è stata scoperta da un team di astrofisici internazionale tra cui alcuni cosmologi della Scuola Normale di Pisa.
Grazie ai dati del telescopio Alma, spiega la Normale, "è stato osservato che la galassia denominata Y1 brilla intensamente di polvere cosmica surriscaldata, formando stelle a una velocità 180 volte superiore a quella della nostra Via Lattea: una conferma che il tasso di crescita delle stelle nelle galassie primordiali, ad appena 600 milioni di anni dopo il big bang, era molto più alto rispetto all'universo attuale".
"Sappiamo che le prime generazioni di stelle si sono formate in condizioni molto diverse da quelle che possiamo osservare oggi e che stelle come il nostro Sole si formano in enormi e dense nubi di gas nello spazio, come la Nebulosa di Orione e quella della Carena, due esempi di fabbriche di stelle che brillano grazie a un numero enorme di minuscoli granelli di polvere cosmica, riscaldati dalla luce stellare, ma a lunghezze d'onda superiori a quelle percepibili dall'occhio umano", spiegano Andrea Ferrara e Stefano Carniani, due dei cosmologi della Normale coinvolti nello studio.
La rilevazione del telescopio Alma ha mostrato così che la polvere di Y1 brillava a una temperatura di 90 gradi Kelvin, ovvero circa -180 gradi Celsius. Questa temperatura è molto fredda rispetto a quella della polvere terrestre, ma molto più alta che in altre galassie primordiali già osservate. Inoltre, prosegue la Normale, "Y1 potrebbe far risolvere un altro mistero cosmico: le galassie nell'universo primordiale sembrano infatti avere molta più polvere di quanta le loro stelle avrebbero potuto produrre nel breve periodo in cui hanno brillato e l'insolita temperatura di Y1 indica una soluzione". Secondo l'astrofisica Laura Sommovigo, ex allieva della Normale, "le galassie dell'universo primordiale sembrano troppo giovani per la quantità di polvere che contengono, ma una piccola quantità di polvere calda può essere luminosa quanto grandi quantità di polvere fredda ed è esattamente ciò che stiamo osservando in Y1".