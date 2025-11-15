Il super telescopio scopre una nuova "fabbrica" di stelle

La rilevazione del telescopio Alma ha mostrato così che la polvere di Y1 brillava a una temperatura di 90 gradi Kelvin, ovvero circa -180 gradi Celsius. Questa temperatura è molto fredda rispetto a quella della polvere terrestre, ma molto più alta che in altre galassie primordiali già osservate. Inoltre, prosegue la Normale, "Y1 potrebbe far risolvere un altro mistero cosmico: le galassie nell'universo primordiale sembrano infatti avere molta più polvere di quanta le loro stelle avrebbero potuto produrre nel breve periodo in cui hanno brillato e l'insolita temperatura di Y1 indica una soluzione". Secondo l'astrofisica Laura Sommovigo, ex allieva della Normale, "le galassie dell'universo primordiale sembrano troppo giovani per la quantità di polvere che contengono, ma una piccola quantità di polvere calda può essere luminosa quanto grandi quantità di polvere fredda ed è esattamente ciò che stiamo osservando in Y1".