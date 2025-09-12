Pronta una stele di Rosetta cosmica per capire come nascono le stelle

È il risultato della prima fase del progetto europeo Rosetta Stone, finanziato dal Consiglio europeo per la ricerca (Erc) e coordinato dall'Italia con l'Istituto nazionale di astrofisica, che sta rivoluzionando lo studio della formazione stellare con un approccio innovativo che mette per la prima volta sullo stesso piano le simulazioni e le osservazioni vere e proprie. Questo primo successo è stato pubblicato in tre articoli sulla rivista Astronomy & Astrophysics, due dei quali guidati dall'Università di Parigi-Saclay e il terzo dall'Inaf.