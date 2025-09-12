Pronta una stele di Rosetta cosmica per capire come nascono le stelle

Si tratta di un approccio innovativo che mette per la prima volta sullo stesso piano le simulazioni e le osservazioni per comprendere questo fenomeno. È il risultato della prima fase di un progetto europeo coordinato dall'Istituto nazionale di astrofisica
Un linguaggio comune, una sorta di stele di Rosetta cosmica, che per la prima volta consente un confronto diretto e preciso tra teoria e realtà per capire come nascono le stelle, un fenomeno che per molti aspetti resta ancora misterioso.
È il risultato della prima fase del progetto europeo Rosetta Stone, finanziato dal Consiglio europeo per la ricerca (Erc) e coordinato dall'Italia con l'Istituto nazionale di astrofisica, che sta rivoluzionando lo studio della formazione stellare con un approccio innovativo che mette per la prima volta sullo stesso piano le simulazioni e le osservazioni vere e proprie. Questo primo successo è stato pubblicato in tre articoli sulla rivista Astronomy & Astrophysics, due dei quali guidati dall'Università di Parigi-Saclay e il terzo dall'Inaf.
"Per la prima volta grazie al progetto Rosetta Stone è possibile estrarre informazioni dalle simulazioni trattate con le stesse tecniche e gli stessi algoritmi usati per le osservazioni, permettendo di verificare se le informazioni che deduciamo dalle osservazioni hanno un riscontro nelle simulazioni e viceversa, con un'accuratezza nel confronto mai ottenuta prima nel campo della formazione stellare", dice Alessio Traficante, ricercatore dell'Inaf, coordinatore del progetto e co-autore delle ricerche.
Si tratta però solo del punto di partenza: sono già in preparazione le successive due fasi del progetto, che includeranno una fisica più ampia e complessa così come le analisi chimiche. "Il progetto è il culmine di tre anni di lavoro, milioni di ore di calcolo su supercomputer, la produzione di centinaia di mappe e una stretta collaborazione tra gruppi teorici e osservativi. Con questo approccio innovativo, il progetto Rosetta Stone inaugura un nuovo modo di studiare la nascita delle stelle, rendendo possibile per la prima volta un confronto realmente diretto tra simulazione e osservazione", prosegue Traficante.
