Individuata una coppia di stelle che esploderà: è molto vicina a noi

"Mi sono reso conto rapidamente che avevamo scoperto la prima binaria di nane bianche doppie che porterà senza dubbio a una supernova di tipo 1", ha detto Munday. Le supernovae di tipo 1 sono una tipologia di esplosioni stellari dovute alla presenza molto ravvicinata di due stelle in cui generalmente la più massiccia della coppia strappa materiali dalla compagnia crescendo sempre più fio a raggiungere un limite oltre il quale esplode. Le due stelle oggi impiegano appena quattordici ore per completare un'orbita e si stima che gradualmente si avvicineranno sempre più e, poco prima di esplodere, si muoveranno così velocemente da completare un'orbita in soli 30-40 secondi. Ma nonostante l'evento sarà violentissimo e la distanza sia molto ravvicinata non si prevedono rischi per il nostro pianeta perché l'esplosione non è prevista prima di altri 23 miliardi di anni.