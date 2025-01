Spazio, è finita Gaia, la missione spaziale europea cacciatrice di stelle

Una missione innovativa ideata per creare la più dettagliata mappa 3D della nostra galassia, misurando posizione, distanza e luminosità di oltre 2 miliardi di stelle, scoprirne eventuali pianeti in orbita e identificare anche tante altre varietà di oggetti, come asteroidi, quasar e buchi neri. Dati preziosi alla base di oltre 13mila pubblicazioni scientifiche che hanno permesso di ricostruire la storia della Via Lattea, ricostruirne la sua vera forma e fare decine di nuove importanti scoperte. Eppure, gran parte delle osservazioni fatte in questi 10 anni e mezzo devono ancora essere studiate perché l'ultimo rilascio di dati risale al 2022 e raccoglieva le osservazioni fatte da Gaia nei primi 3 anni di attività.