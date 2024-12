Spazio, scoperta una nuova esplosione stellare: 100 volte più luminosa del Sole

Si allunga la lista delle esplosioni stellari note all'uomo. Dopo le più celebri nova, supernova e kilonova, ora arriva anche la millinova, una nuova tipologia cento volte più luminosa del Sole. A provocarla sarebbe una stella "zombie" (denominata "nana bianca") che divora una stella compagna rigonfia. Lo ha scoperto per caso un team internazionale di astronomi guidato dall'Università di Varsavia, grazie a uno studio pubblicato sulla rivista Astrophysical Journal Letters. La ricerca si basa su 20 anni di dati dell'esperimento Ogle, che i ricercatori stavano analizzando alla ricerca delle tracce di enormi buchi neri primordiali nell'alone di materia oscura della Via Lattea. Durante lo studio, si sono casualmente imbattuti in esplosioni stellari mai viste prima, che hanno identificato come 28 millinove in due galassie satellite della Via Lattea, la Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube di Magellano.