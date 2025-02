Dal telescopio Hubble il più grande fotomosaico mai ottenuto di un'altra galassia

ll bagliore di 200 milioni di stelle illumina il più grande fotomosaico mai ottenuto per la galassia di Andromeda, la "vicina" della Via Lattea: lo ha messo insieme il telescopio spaziale Hubble, di Nasa e Agenzia Spaziale Europea, grazie a un lavoro continuato per più di 10 anni, durante i quali ha raccolto oltre 600 immagini ora assemblate insieme in circa 2,5 miliardi di pixel.