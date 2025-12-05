Il cielo di dicembre regala le stelle cadenti più belle dell'anno: tutte le date

A differenza della maggior parte degli sciami meteorici che sono generati dai detriti di comete, le Geminidi hanno invece origine dall'asteroide anomalo 3200 Phaethon, che si pensa possa essere l'antico nucleo di una cometa. Gli appassionati hanno uno show assicurato, poiché le meteore di questo sciame sono lente, molto luminose e spesso colorate, con scie persistenti che attraversano il cielo in modo spettacolare. Nel corso del mese la Luna offrirà alcune interessanti congiunzioni, e proprio una di queste chiuderà l'anno: la sera del 31 dicembre il nostro satellite incontrerà l'ammasso stellare delle Pleiadi e sarà facilmente individuabile anche Aldebaran, l'astro più luminoso della costellazione del Toro. Meriterà un'osservazione anche la congiunzione del 7 dicembre, quando la Luna si troverà nella costellazione dei Gemelli vicina a Giove e alle stelle Castore e Polluce.