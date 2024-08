Cosa sono le stelle cadenti? Cause e curiosità

Fin dalle origini l'umanità ha scrutato il cielo e nelle costellazioni ha letto leggende e storie straordinarie. Anche le stelle cadenti hanno generato miti tramandati di generazione in generazione, credenze di tipo propiziatorio oppure nefasto. Nell'antico Egitto, pare che fossero ritenute degli inestimabili doni del cielo. In Cina lo sciame di meteoriti era visto invece come un cattivo presagio, per esempio una guerra vicina. L’imperatore era considerato in pericolo ogni volta che si avvistava una cometa. In Persia le stelle cadenti erano streghe e demoni in fuga. Per l'antica Grecia, a piovere dal cielo erano invece i frammenti del corpo di Fetonte, ucciso con una saetta da Zeus per aver corso col carro di Helios, il dio che ogni giorno trasportava il Sole, e aver così provocato una serie di danni sulla Terra. A Sparta il passaggio di una stella cadente era talmente temuto da decretare la deposizione del re in carica. Nel Medioevo si riteneva che le scie luminose si legassero addirittura agli spostamenti delle anime dei defunti o di quelle del Purgatorio.