Dal suo impatto con la Terra è nata la Luna: il nuovo identikit di Theia

Secondo le nuove simulazioni questo pianeta aveva le dimensioni di Marte e si formò in una regione di Sistema Solare molto più interna di quella della Terra. Poi per interferenze dovute alla gravità di Giove e Saturno, Theia si allontanò dal Sole fino a scontrarsi con la Terra primordiale. Un violentissimo impatto avvenuto poco prima di cento milioni di anni dopo la loro nascita e che portò alla fusione dei materiali che oggi compongono il nostro pianeta e la Luna. Sulla Terra, infatti, sono presenti una serie di materiali ed elementi che difficilmente avrebbero potuto esserci sin dalla sua formazione. Elementi che invece potevano facilmente trovarsi più vicini al Sole, dove sarebbe nata Theia. L'enorme impatto, inoltre, aiuterebbe a spiegare meglio la struttura interna ed esterna del nostro pianeta: un evento che spiegherebbe come mai così tanti elementi pesanti, come il ferro, sono presenti anche negli strati più esterni del pianeta e non scivolarono invece verso il suo centro durante le prime fasi, quando era ancora una sfera incandescente.