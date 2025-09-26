Nasa al lavoro per anticipare il ritorno sulla Luna per battere la Cina

È stata chiamata Integrity la capsula Orion per Artemis II: lo hanno annunciato i quattro astronauti durante una conferenza stampa organizzata alla Nasa. È infatti tradizione che il nome di un nuovo veicolo spaziale per il volo umano venga scelto dai primi astronauti che vi saliranno a bordo. In questo caso è toccato al comandante Reid Wiseman, al pilota Victor Glover e agli specialisti di missione Christina Koch e Jeremy Hansen (i primi tre astronauti della Nasa, mentre il quarto rappresenta l'Agenzia spaziale canadese). La decisione, per nulla facile, è stata presa in una sorta di conclave: "ci siamo praticamente chiusi in una stanza finché non siamo arrivati a una soluzione condivisa", hanno raccontato i quattro sorridendo.