Saturno, l'oceano della luna Encelado può ospitare stabilmente la vita

I risultati mostrano Encelado non emette calore soltanto dal polo Sud come si pensava finora, ma anche da quello Nord. Ciò significa che il sistema è attivo e in equilibrio, e che l'oceano è in grado di mantenersi liquido per tempi sufficienti lunghi per consentire l'emergere della vita. I ricercatori hanno confrontato le osservazioni della regione polare settentrionale eseguite nel 2005 durante la stagione invernale e nel 2015 in quella estiva. I dati sono serviti a misurare quanta energia passa dall'oceano sotterraneo, che si trova a una temperatura di circa 0 gradi, alla sua superficie ghiacciata, dove le temperature arrivano a -223 gradi. Gli autori dello studio hanno così scoperto che il calore in fuga dal polo Nord ammonta a circa 35 gigawatt: più o meno l'energia prodotta da 66 milioni di pannelli solari, o da 10.500 turbine eoliche.