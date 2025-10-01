Saturno, c'è "vita" sulla luna Encelado: scoperte nuove molecole da Cassini

La missione Cassini-Huygens è stata una delle più importanti missioni interspaziali. La fase di progettazione è iniziata tra gli anni '80 e '90 e ha visto la collaborazione tra Nasa, Esa e Asi. L'obiettivo era quello di studiare l'orbita di Saturno e il suo sistema di lune e anelli. La missione è stata lanciata nel 1997 e prima di raggiungere Saturno la sonda ha effettuato un sorvolo ravvicinato di Venere, della Terra e di Giove. La sonda era composta da due elementi: il satellite orbitale Cassini e il veicolo di atterraggio Huygen. Il nome è dovuto all'astronomo italo-francese Giovanni Domenico Cassini, che nel XVII secolo scoprì diverse lune di Saturno e la divisione negli anelli e all'astronomo olandese Christiaan Huygens, scopritore di Titano. Titano è la più grande luna di Saturno ed è stata raggiunta per la prima volta nel 2005 dal veicolo di atterraggio Huygen. L'avventura di Cassini è terminata nel 2017 con l'ingresso nell'atmosfera di Saturno e l'inevitabile autodistruzione.