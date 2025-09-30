L'universo era caldo prima che nascessero le stelle

Lo indica l'assenza di un segnale cruciale. Se l'universo primitivo fosse stato freddo, infatti, avrebbe prodotto un segnale che sarebbe stato intercettato dal telescopio Murchison Widefield Array (Mwa), localizzato nell'Australia occidentale, cosa che invece non è avvenuta. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal dal gruppo guidato dal Centro Internazionale di Ricerca in Radioastronomia dell'australiana Curtin University. Durante la prima fase della ricerca, che ha portato alla pubblicazione di un articolo sulla stessa rivista lo scorso agosto, i ricercatori hanno ottenuto la prima prova del riscaldamento del gas tra le galassie avvenuto circa 800 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa fase ha permesso di affinare tecniche e sistemi per isolare il segnale cercato e di integrare insieme circa dieci anni di dati ottenuti con il telescopio Mwa.