Un astronauta italiano camminerà sulla Luna
Lo prevede l'accordo firmato a Washington dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dall'amministratore capo della Nasa
Rete mobile sulla luna © Tgcom24
Un astronauta italiano camminerà sulla Luna: lo prevede l'accordo firmato oggi a Washington dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con delega allo spazio, e dall'amministratore capo della Nasa Jared Isaacman. Lo scrive in un post su X il presidente dell'Agenzia Spaziale Italia, Teodoro Valente.
"Una lunga cooperazione spaziale, oggi ancor più profonda tra Nasa e Asi - scrive Valente - porterà a realizzare un campo base sulla Luna e un astronauta italiano a camminare sulla superficie lunare". Grazie all'accordo, infatti, il modulo abitativo italiano per la Luna Mph diventa parte integrante del programma Artemis.
Il ruolo centrale dell'Italia
"L'Italia avrà un ruolo molto importante nella missione Artemis. Il modulo abitativo Mph infatti sarà costruito qui in Italia", spiega Emilio Cozzi, giornalista, autore e divulgatore esperto di spazio e tecnologia.