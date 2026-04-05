Spazio, il progetto di Artemis II
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Persistono, però, i problemi alla toilette della capsula Orion, mentre la missione continua "tranquilla" per i quattro astronauti
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La navetta Orion della missione Artemis II ha "appena raggiunto" i due terzi del viaggio verso la Luna. Lo riferisce la Nasa in un post su X. "Durante il quarto giorno di volo, gli astronauti a bordo della Orion hanno esaminato i piani per lo studio della Luna in vista del prossimo sorvolo lunare e, al momento, si stanno esercitando nel controllo manuale del veicolo spaziale", si legge ancora nel post. Persistono, però, a bordo della capsula i problemi alla toilette, che sembravano risolti subito dopo il lancio. Ora si tratterebbe del blocco al condotto di sfiato.
I quattro astronauti della missione Artemis II, che hanno appena completato i due terzi del viaggio verso la Luna, hanno vissuto finora una missione tranquilla: sono emersi pochissimi problemi in volo che avrebbero potuto turbare la loro serenità, fatta eccezione per la toilette. La capsula Orion dell'equipaggio di Artemis II, larga 5 metri, presenta un problema relativo alla gestione dei rifiuti, insorto nelle prime ore di sabato, proprio mentre volgeva al termine il terzo giorno di missione.
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"Si tratta di un problema nello scarico dei rifiuti dal bagno", ha spiegato ai media Judd Frieling, direttore di volo di Artemis II. "E dunque mi pare probabile che vi sia dell'urina congelata nel condotto di sfiato", ha aggiunto, nel resoconto della Cnn. Gli astronauti - Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della Nasa, insieme al collega della Canadian Space Agency, Jeremy Hansen - hanno dormito ancora profondamente a metà mattinata, a circa 320.000 chilometri dalla Terra, mentre i controllori di missione continuavano a lavorare per risolvere il guasto.
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E alle 15:30 di sabato (21:30 in Italia), nelle prime fasi del quarto giorno di volo, i controllori di missione avevano elaborato un piano d'azione: riscaldare il condotto ostruito ruotando la capsula, in modo da esporre l'urina congelata alla luce solare. L'ingegnosa manovra ha sbloccato il condotto, consentendo al sistema di gestione dei rifiuti di espellere l'urina all'esterno della capsula e, potenzialmente, di ripristinare la piena funzionalità del sistema, permettendo così agli astronauti di tornare a utilizzare il bagno.