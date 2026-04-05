"Si tratta di un problema nello scarico dei rifiuti dal bagno", ha spiegato ai media Judd Frieling, direttore di volo di Artemis II. "E dunque mi pare probabile che vi sia dell'urina congelata nel condotto di sfiato", ha aggiunto, nel resoconto della Cnn. Gli astronauti - Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della Nasa, insieme al collega della Canadian Space Agency, Jeremy Hansen - hanno dormito ancora profondamente a metà mattinata, a circa 320.000 chilometri dalla Terra, mentre i controllori di missione continuavano a lavorare per risolvere il guasto.