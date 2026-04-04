Artemis 2 è a metà strada verso la Luna
In un video l'astronauta Jeremy Hansen prepara il pranzo per l'equipaggio
AFP PHOTO / NASA © Afp
"Siamo a metà strada". Lo ha scritto la NASA sul social X parlando della missione Artemis 2. "Al momento della pubblicazione di questo articolo - si legge su X - la missione Artemis 2 si trova circa a metà strada verso la Luna. Una volta giunti a destinazione, gli astronauti effettueranno un sorvolo lunare e raccoglieranno dati scientifici sulla superficie lunare". La Nasa ha inoltre pubblicato un breve video in cui si vede l'astronauta Jeremy Hansen intento a preparare il pranzo per l'equipaggio.
Working up an appetite!— NASA (@NASA) April 3, 2026
As @AstroVicGlover gets in his exercise for the day, @Astro_Jeremy is preparing the crew's midday meal. pic.twitter.com/g6rvF43LOd