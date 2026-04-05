Artemis II, cosa mangiano gli astronauti nello spazio?

Gli astronauti di Artemis II spiegano cosa mangiano a bordo della missione, arrivata a due terzi del viaggio: "Nello spazio si mangia praticamente tutto da sacchetti di qualche tipo, sacchetti di plastica o piccoli sacchetti metallici, perché dobbiamo reidratare gran parte del nostro cibo", illustra Christina Koch, specialista di missione. "Questo in realtà - prosegue - è un cocktail di gamberetti ed è già stato reidratato, quindi ci abbiamo aggiunto dell’acqua, e i gamberetti l’hanno assorbita, ed è davvero piuttosto gustoso". E conclude mostrando un esempio di cibo non ancora reidratato: "Si è completamente seccato durante il viaggio nello spazio, e quelli sono fagiolini. Quindi dobbiamo mangiare le nostre verdure anche nello spazio, ma non preoccupatevi, ci danno anche i maccheroni al formaggio”. Ma non è solo il cibo a destare curiosità, anche l'acqua, che nello spazio assume una forma sferica, con le goccioline che galleggiano: "E' davvero tutta una questione di tensione superficiale", spiega Reid Wiseman, comandante della missione. "Se mai vedete una piccola goccia d’acqua sul vostro dito, anche se sembra una piccola goccia convessa, nello spazio quella tensione superficiale è ovunque. Quindi crea semplicemente una bolla perfetta, perché non c’è gravità che agisca su di essa. E così rimane in questa sfera perfetta".