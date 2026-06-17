Premio L’Oréal-UNESCO “For Women in Science” in Italia, ecco chi sono le sei vincitrici

Il programma L’Oréal-UNESCO “For Women in Science” è partito a livello internazionale nel 1998 e da allora si impegna per permettere a un numero sempre maggiore di scienziate di superare le barriere all’avanzamento di carriera e contribuire a risolvere le grandi sfide dei nostri tempi. Ninell Sobiecka, presidente e amministratore delegato di L’Oréal Italia, ha detto: “Le sei giovani eccellenze che premiamo non si distinguono solo per il rigore dei loro progetti — che spaziano dalla medicina molecolare all'applicazione dell'Intelligenza Artificiale — ma diventano veri e propri modelli di riferimento per le prossime generazioni. Perché il mondo ha bisogno della scienza, e la scienza ha mai come ora bisogno delle donne”.