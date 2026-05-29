Blue Origin, il progetto New Glenn: cos'è, quanto è costato e quale sarà l'impatto dell'esplosione a Cape Canaveral

L'esplosione di Cape Canaveral è - forse più a livello di immagine che operativo - un duro colpo per la partnership Nasa-Blue Origin. L'agenzia spaziale governativa aveva infatti deciso di appaltare all'azienda di Jeff Bezos due programmi, "Moon Base" e "Artemis", per trasportare rover sulla superficie lunare e per sviluppare un sistema di allunaggio per far tornare l'uomo sulla Luna con la missione Artemis V, prevista per il 2029. Un doppio contratto per un valore di 3,7 miliardi di dollari. Il primo lancio era previsto proprio per questo autunno. A questo punto è sempre più probabile un suo rinvio. L'amministratore della Nasa, Jared Isaacman, con un post su X ha espresso forte preoccupazione dichiarando che l'agenzia" analizzerà da vicino l'impatto sul programma Artemis e sui piani per la futura base lunare". Se il New Glenn dovesse rimanere a terra a lungo dopo due anomalie consecutive, la Nasa potrebbe essere costretta a ridisegnare la propria roadmap scientifica e logistica.