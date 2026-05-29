Cape Canaveral, il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio

Un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte di giovedì 27 maggio, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NasaSpaceflight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una "anomalia" durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.