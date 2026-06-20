L'Intelligenza Artificiale arriva anche sulle nostre tavole: un olfatto digitale costruito su machine learning e nanotubi di carbonio mira ad azzerare i rischi di intossicazione alimentare e shock anafilattici. Nello specifico, questa nuova tecnologia è in grado di distinguere la carne di pollo avariata da quella fresca e riconoscere vari allergeni della frutta secca. A divulgare la notizia è la rivista Science Advances con uno studio condotto in collaborazione fra l'Università della California di Berkeley e il Lawrence Berkeley National Laboratory.