Alla AI Week 2026 arriva il “confessionale” laico dell’intelligenza artificiale

«Ho preso un gesto molto umano e riconoscibile, quello della confessione, e l’ho spostato in una relazione con un’intelligenza artificiale». Matteo Mandelli, artista noto anche con lo pseudonimo YOU, ha presentato così la sua opera confessionale AI: “The Algorithm Creed – Il Confessionale” realizzata in occasione della AI Week 2026. La sua creazione è l’unica ad essere esposta all’evento, il più grande su intelligenza artificiale, innovazione e trasformazione digitale che si tiene nel polo espositivo di Fiera Milano Rho il 19 e il 20 maggio.