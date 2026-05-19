L'Europa corre sull'intelligenza artificiale: il mercato può crescere del 457% entro il 2030

L'intelligenza artificiale cresce esponenzialmente in Europa e punta a diventare uno dei motori principali dell'economia del vecchio continentale. Secondo le proiezioni di Grand View Research (un'azienda di consulenza finanziaria), il mercato europeo dell'IA potrebbe passare dai 56,7 miliardi di euro del 2025 fino ai 316,3 miliardi entro il 2030. Una crescita da capogiro del 457% in cinque anni, con un incremento medio annuo del 33,2%. Numeri esorbitanti che raccontano un settore tecnologico ormai fondamentale per imprese e investitori. E proprio Milano si è trasformata ancora una volta nella capitale europea dell'intelligenza artificiale con la settima edizione della AI WEEK (19 e 20 maggio), l'evento tech più atteso dell'anno dedicato alla divulgazione e agli aggiornamenti dell'IA.