La Costituzione nell’era dell’intelligenza artificiale, a Roma il confronto sui diritti digitali

Secondo l’ultimo Rapporto Censis sulla comunicazione, internet è usato dal 90,4% degli italiani e i social network dall’86,2%. L’accesso ai diritti online però non è ancora uguale per tutti: secondo il report “Cittadini e ICT – Anno 2025” di Istat, solo il 54,3% delle persone tra 16 e 74 anni ha competenze digitali almeno di base. E sul fronte dell’informazione, il Censis rileva che due italiani su tre verificano almeno qualche volta la veridicità delle notizie diffuse dai media principali. Numeri che riportano la Costituzione al centro del dibattito: “È uno strumento vivo, che deve continuare a orientare le scelte del Paese anche nel digitale”, ha spiegato Roberto Basso, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di WINDTRE. “Oggi cittadinanza, informazione e partecipazione passano sempre più dalla rete. Per questo serve un confronto aperto tra istituzioni, imprese, accademia e società civile, per costruire un ecosistema digitale più sicuro, inclusivo e responsabile”.