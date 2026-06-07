Intelligenza artificiale e bot si prendono internet: generano più traffico dell'uomo

A sottolineare la portata del cambiamento è stato Matthew Prince, co-fondatore e amministratore delegato di Cloudflare. "È successo più velocemente di quanto avessi previsto", ha scritto su X. "Pensavo che questo momento sarebbe arrivato alla fine del 2027, poi all'inizio del 2027, ma il traffico generato da agenti è cresciuto così rapidamente che i bot hanno già superato il traffico umano online per la prima volta nella storia di internet". Secondo Prince, una delle principali ragioni di questa accelerazione è legata all'utilizzo sempre più intenso dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale. Ogni volta che un utente pone una domanda, questi strumenti possono consultare numerose fonti online prima di elaborare una risposta. Nel corso di un'intervista a Nbc News, il manager ha spiegato che una persona, mediamente, visita circa cinque siti prima di acquistare un prodotto online. Un chatbot, invece, è in grado di effettuare lo stesso confronto su migliaia di pagine in tempi estremamente ridotti. "Un chatbot di IA può confrontare lo stesso articolo su 5mila pagine", ha ricordato Prince.