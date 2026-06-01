Cina, al via carta d'identità digitale per i robot umanoidi

L'aggiornamento delle norme arriva nel Paese del dragone in un momento di grande espansione per i robot: sono oltre 500 le aziende che li producono, così si è reso necessario assicurare la possibilità di tracciare ogni macchina in circolazione, per poterne assicurare una tracciabilità completa, assicurando una maggiore sicurezza e responsabilità all'azione e all'uso dei robot umanoidi.



Alla regolamentazione hanno lavorato i più importanti enti di standardizzazione della Cina che hanno contribuito a creare anche una piattaforma che raccoglierà tutti i dati e che sarà custodita e gestita dal ministero dell'industria e della tecnologia dell'informazione. Le maggiori aziende cinesi attive nel settore hanno già aderito a questa normativa, iniziando a rilasciare i codici. Un sistema che consentirà di gestire tutte le macchine, in modo da poter identificare con chiarezza le responsabilità.